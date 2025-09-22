Luis Miranda sobre confusão com mulher em protesto: 'Episódio isolado'

Luis Miranda, 55, se manifestou sobre uma confusão durante o protesto contra a PEC da Blindagem ontem, em Copacabana.

O que aconteceu

O ator bateu boca com uma mulher. Em vídeo publicado pelo portal Léo Dias, a mulher diz que o ator não tem vergonha na cara, e ele rebate, mandando ela "ir para casa", a chamando de "otária" e "babaca". A mulher rebate, chamando o artista de "porco".

Sérgio Guizé e Jeniffer Nascimento, que estavam com Luis Miranda no protesto, vaiam a mulher. Ela, então, se afasta.