SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Ex de MC Daniel posa de biquíni após gastar R$ 160 mil em procedimentos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Lorena Maria, ex de MC Daniel, posa de biquíni após investir em procedimentos estéticos
Lorena Maria, ex de MC Daniel, posa de biquíni após investir em procedimentos estéticos Imagem: Reprodução/Instagram

Lorena Maria, ex-namorado de MC Daniel, chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni em sua viagem para a Jamaica.

O que aconteceu

A artista ousou com um biquíni em estampa "animal print". Ela fez a postagem hoje em seu perfil no Instagram.

A mãe de Rás, de sete meses, surpreendeu os fãs com seu pós-cirúrgico. Em agosto, ela gastou R$ 160 mil em procedimentos estéticos, com intervenções nos seios, no abdômen e nos glúteos.

Lorena Maria foi exaltada pela publicação. "Parece de mentira, que mulher linda", escreveu uma seguidora. "Uma das maravilhas do mundo", opinou outra. "Esculpida, misericórdia", indicou uma terceira.

Lorena Maria posta fotos de viagem para a Jamaica
Lorena Maria posta fotos de viagem para a Jamaica Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.