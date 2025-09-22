Ex de MC Daniel posa de biquíni após gastar R$ 160 mil em procedimentos

Lorena Maria, ex-namorado de MC Daniel, chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni em sua viagem para a Jamaica.
O que aconteceu
A artista ousou com um biquíni em estampa "animal print". Ela fez a postagem hoje em seu perfil no Instagram.
A mãe de Rás, de sete meses, surpreendeu os fãs com seu pós-cirúrgico. Em agosto, ela gastou R$ 160 mil em procedimentos estéticos, com intervenções nos seios, no abdômen e nos glúteos.
Lorena Maria foi exaltada pela publicação. "Parece de mentira, que mulher linda", escreveu uma seguidora. "Uma das maravilhas do mundo", opinou outra. "Esculpida, misericórdia", indicou uma terceira.
