Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Giuliano Stroe, 21, ficou famoso aos cinco anos, quando entrou para o Guinness World Records. Conhecido como "o menino mais forte do mundo", o romeno fez, em 2009, a caminhada de 10 metros mais rápida sobre as mãos, com uma bola de peso presa às pernas. No ano seguinte, 2010, quebrou outro recorde ao realizar o maior número de flexões de 90 graus.

O que aconteceu

Físico musculoso de criança lhe rendeu convites para programas de TV, incluindo o "Românii au talent" (Romênia tem talento). O pai, Iulian, sempre defendeu os treinos.

Médicos alertaram sobre riscos ao desenvolvimento ósseo e muscular. Mas, segundo reportagem do The Sun, as previsões negativas não se confirmaram. Giuliano garantiu que o esforço não impediu seu crescimento.