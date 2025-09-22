Karol Lannes lembra exposição de pais gays: 'Grandes traumas que tenho'

Karol Lannes, 25, declarou que ficou traumatizada com a exposição dos pais por serem gays.

O que aconteceu

A atriz revelou que a exposição dos pais se tornou um trauma. "Um dos grandes traumas que tenho [aconteceu] quando descobriram que meus pais são gays, que foi na época de 'Avenida Brasil'. Fizeram um grande espetáculo disso, porque ninguém sabia da minha família", contou ao podcast Pod Delas.