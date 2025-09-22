Juju Salimeni diz que diretor foi responsável por saída do Pânico: 'Sofri'

Juju Salimeni, 38, fez um desabafo sobre sua passagem pelo extinto "Pânico na TV" e revelou momentos difíceis que viveu sob o comando do então diretor Alan Rapp.

O que aconteceu

A ex-panicat contou que foi afastada do programa por tempo indeterminado e sem qualquer previsão de retorno. "Eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas você pode simplesmente falar: 'Olha você vai ficar um mês fora do ar'. Ele não me falou quanto tempo eu ia, não me deixou seguir a vida", revelou no Podshape.

Juju relatou que a incerteza sobre seu retorno afetou sua saúde mental, provocando crises de ansiedade.