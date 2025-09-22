JP Montovani: o que se sabe e o que falta responder sobre a morte do modelo

O influenciador JP Montovani morreu ontem, aos 46 anos, em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O caso, registrado como homicídio culposo, ainda possui questões em aberto que a investigação busca responder.

O que se sabe sobre o acidente

Modelo colidiu com sua motocicleta, uma Harley Davidson, contra um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado na faixa da esquerda da pista central.

Acidente ocorreu pouco antes de 1h da manhã, na altura da ponte Cidade Jardim, sentido Rodovia Castello Branco. Ele morreu no local, segundo informou a Polícia Militar em contato com a reportagem de Splash.