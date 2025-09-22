Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado hoje

O velório do influenciador JP Mantovani acontece hoje, a partir das 9h, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. O sepultamento acontece na sequência, às 13h. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria dele.

A cerimônia deve ser fechada para amigos e familiares. O modelo e influenciador morreu em um acidente de moto, na madrugada de ontem, em São Paulo.

Quem foi JP Mantovani?

Nascido em Jundiaí (SP), Mantovani começou carreira como modelo. Ele ficou conhecido nacionalmente após participar da oitava edição de "A Fazenda". Confinado no reality show da Record, conheceu Li Martins, ex-integrante do Rouge, e começaram a namorar.