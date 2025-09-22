SplashUOL
Assine UOL
Celebs

João Silva lamenta morte de filha de ex, Schynaider Moura: 'Anjo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
João Silva se manifesta sobre morte de Anne Marie, filha de sua ex, Schynaider Moura
João Silva se manifesta sobre morte de Anne Marie, filha de sua ex, Schynaider Moura Imagem: Reprodução/Instagram

João Silva, 21, lamentou a morte da filha da ex-namorada, Schynaider Moura, 37. Anne Marie morreu hoje, aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

O que aconteceu

O filho de Faustão se pronunciou sobre a morte da jovem. "Anne sempre será lembrada como um verdadeiro anjo na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", disse em um story do Instagram.

De acordo com o apresentador, a filha da ex-parceira esteve ao seu lado em um momento desafiador. "Sou eternamente grato por tudo o que fez por mim e pela importância que teve no momento mais difícil da minha vida", ressaltou.

João Silva ainda elogiou a ex-namorada. "Schynaider é, e sempre será, um exemplo de mulher e mãe para todos, uma guerreira que admiro profundamente. Anne merece ser sempre lembrada e reverenciada por todos nós!", finalizou.

João Silva, filho de Faustão, lamenta morte de filha de ex-namorada, Schynaider Moura
João Silva, filho de Faustão, lamenta morte de filha de ex-namorada, Schynaider Moura Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.