João Silva lamenta morte de filha de ex, Schynaider Moura: 'Anjo'

João Silva, 21, lamentou a morte da filha da ex-namorada, Schynaider Moura, 37. Anne Marie morreu hoje, aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

O que aconteceu

O filho de Faustão se pronunciou sobre a morte da jovem. "Anne sempre será lembrada como um verdadeiro anjo na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", disse em um story do Instagram.

De acordo com o apresentador, a filha da ex-parceira esteve ao seu lado em um momento desafiador. "Sou eternamente grato por tudo o que fez por mim e pela importância que teve no momento mais difícil da minha vida", ressaltou.