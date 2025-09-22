SplashUOL
Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

De Splash, em São Paulo
Brooke diz que pediu para ser excluída do testamento de Hulk Hogan
Brooke diz que pediu para ser excluída do testamento de Hulk Hogan Imagem: Jamie McCarthy/WireImage

Brooke Olesky, filha do ex-lutador Hulk Hogan, foi excluída do testamento do pai e não receberá parte da herança de US$ 5 milhões.

O que aconteceu

Ela diz que já sabia que não receberia nada. "A decisão dele não me surpreende. Foi o que eu pedi, e eu não me arrependo. O meu pai sabia que eu trabalho muito e vivo sem o dinheiro dele há muito tempo", disse o TMZ.

A família de Brooke se mudou para um hotel. Em entrevista ao site Us Weekly, o marido dela, o jogador de hóquei Steven Olesky, afirmou: "Com os meus 14 anos de hóquei profissional e as viagens dela, isso não é novidade para nós. Tem um lindo restaurante que frequentamos, e eu e os gêmeos temos uma rotina". Brooke, por sua vez, está investindo na carreira de cantora.

O filho de Hulk, Nick Hogan, será o único a receber a herança. Segundo Nick, o testamento foi escrito em 2016 e foi alterado em 2017, 2021, 2022 e 2023.

Brooke Hogan estava afastada do pai. Ela pediu para ser removida do testamento em 2023, e ao TMZ explicou a decisão: "Eu conheço a minha família, e sei a forma como alguns membros da minha família vão atrás de dinheiro. Eles brigam por dinheiro e se voltam uns contra os outros. Eu pensei: quando o meu pai morrer, isso tudo vai ser uma m*rda. Não quero fazer parte disso".

