Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

Brooke Olesky, filha do ex-lutador Hulk Hogan, foi excluída do testamento do pai e não receberá parte da herança de US$ 5 milhões.

O que aconteceu

Ela diz que já sabia que não receberia nada. "A decisão dele não me surpreende. Foi o que eu pedi, e eu não me arrependo. O meu pai sabia que eu trabalho muito e vivo sem o dinheiro dele há muito tempo", disse o TMZ.

A família de Brooke se mudou para um hotel. Em entrevista ao site Us Weekly, o marido dela, o jogador de hóquei Steven Olesky, afirmou: "Com os meus 14 anos de hóquei profissional e as viagens dela, isso não é novidade para nós. Tem um lindo restaurante que frequentamos, e eu e os gêmeos temos uma rotina". Brooke, por sua vez, está investindo na carreira de cantora.