SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Gordão da XJ alcança meta para bariátrica após emagrecer mais de 115 kg

Colaboração para Splash, em São Paulo
Gordão da XJ emagrece mais de 115 kg
Gordão da XJ emagrece mais de 115 kg Imagem: Reprodução

Gordão da XJ, 20, emagreceu mais de 115 kg e se prepara para a cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

O influenciador bateu sua meta de peso e realizará o procedimento cirúrgico em breve. A notícia foi confirmada hoje em um post no Instagram.

Na postagem, o amigo brincou que ele ficará conhecido como o "fininho da XJ" após o emagrecimento. "Depois de 2 anos de projeto, lembro quando ninguém queria andar com você, só te desmereciam. Hoje você conseguiu, perdeu mais de 115 kg e provou para o mundo que você consegue. 'Bora' para a cirurgia", escreveu na legenda.

Sidney Bezerra, famoso nas redes sociais como Gordão da XJ, chegou a pesar 350 kg e agora está pesando 235 kg. O emagrecimento começou como uma brincadeira entre amigos, que prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa se alcançasse a meta de perda de peso.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.