'Pior da história': Bárbara Saryne se revolta com dinâmica de A Fazenda 17

A dinâmica dos apontamentos em A Fazenda 17 entregou frustração e clima pesado. Para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL, erros de produção e a condução de Adriane Galisteu fizeram o programa perder ritmo e sentido, deixando o público e os peões insatisfeitos. Para Bárbara, faltou mediação e sobrou monotonia.

A sensação foi de ódio assistindo. Eu senti isso, porque um programa que tá tão legal, eu passei o fim de semana inteiro assistindo Record Plus e vendo que tem várias faíscas, novas tretas surgindo, pra chegar na dinâmica ser esse balde de água fria, cansativo, chato, enfadonho mesmo, foi muito ruim essa dinâmica, acho que foi a pior da história da Fazenda e era pra ser a melhor. Bárbara Saryne