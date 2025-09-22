Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, usou ferramentas de IA para produzir um encontro dele com ela e com os netos. Dupla de Leonardo, Leandro morreu em 1998, de câncer.

O que aconteceu

A médica e influenciadora publicou as imagens em suas redes sociais. "A trend mais linda que já vi na vida. A estrela mais linda que brilha no céu", escreveu.

Nas imagens, o cantor aparece abraçado à filha e com os dois netos, filhos de Lyandra. Ela é mãe de José, de três anos e Isabela, de quatro meses.