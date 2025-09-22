Filha de Schynaider Moura esperou seis meses por coração e inspirou Faustão

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera. Fausto Silva

Anne-Marie Garnero tinha 16 anos. Ela passou por um transplante de coração em 2022.

Jovem foi enteada de João Silva, 21, filho do meio do apresentador Faustão. Ele e a mãe da menina ficaram juntos por cerca de dois anos.

Anne-Marie era a irmã mais velha de Elle-Marie e Gioe-Marie, frutos do antigo casamento de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero.

Anne foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, quando o coração começa a se expandir e perde as funções lentamente. "Um pouquinho mais de um ano atrás eu tive meu transplante de coração e recebi meu órgão. Isso, sinceramente, mudou a minha vida", disse a jovem, à época.