Filha de Faustão celebra presença do pai em casamento após transplantes

Lara Silva, filha de Faustão, celebrou a presença do pai em cerimônia de casamento realizada no sábado (20).
O que aconteceu
Cantora compartilhou uma foto ao lado do apresentador. "O maior presente", escreveu a jovem. Ela se casou com Julinho Casares, com quem tem um relacionamento desde 2020.
Apresentador está em recuperação após ser submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em agosto de 2025. O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado um dia após o transplante de fígado.
