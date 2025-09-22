SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Filha de Faustão celebra presença do pai em casamento após transplantes

De Splash, em São Paulo
Filha de Faustão faz homenagem ao pai
Filha de Faustão faz homenagem ao pai Imagem: Reprodução/Instagram

Lara Silva, filha de Faustão, celebrou a presença do pai em cerimônia de casamento realizada no sábado (20).

O que aconteceu

Cantora compartilhou uma foto ao lado do apresentador. "O maior presente", escreveu a jovem. Ela se casou com Julinho Casares, com quem tem um relacionamento desde 2020.

Apresentador está em recuperação após ser submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em agosto de 2025. O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado um dia após o transplante de fígado.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.