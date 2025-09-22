'É um escândalo', diz Chico Barney sobre atitude de Galisteu com Spanic

O episódio em que Gaby Spanic se absteve de votar em uma dinâmica de A Fazenda 17 gerou críticas de Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Para os apresentadores, Adriane Galisteu foi permissiva ao aceitar a abstenção da atriz, o que pode abrir brecha para que outros participantes não cumpram as regras do reality.

É um escândalo o que aconteceu ontem. É um escândalo. Como é que uma pessoa não se manifesta e é aplaudida pela apresentadora num jogo que, supostamente, era pra criar discórdia? A dinâmica dos supostos apontamentos. Eu, de verdade, fui dormir triste, triste, triste, com um sabor amargo, depois de uma semana tão boa. Uma dinâmica trágica. Chico Barney

Bárbara Saryne avaliou que a atitude da apresentadora pode incentivar outros participantes a não cumprirem as próximas dinâmicas, prejudicando o andamento do reality.