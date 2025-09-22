Affair de Dudu Camargo revela pela 1ª vez o que fazem juntos: 'Beija bem'

Porém, a apresentadora da emissora Meio Norte entregou:

Não queria dar detalhes sobre essas coisas, acho chato ficar falando enquanto ele tá lá dentro. Mas sim [ele beija bem].

Suyane Pessoa

Suyane ainda deu detalhes que o relacionamento dos dois é marcado por cumplicidade e discrição, mesmo com a curiosidade do público pela participação dele em A Fazenda 17.

Acima de tudo, eu sou muito fã também do Dudu Camargo e estou aqui na torcida para que ele ganhe esse programa. O nosso hobby preferido era sair pra jantar. Então a gente sempre faz de ir em restaurantes diferentes pra ficar provando um prato ali, outro prato acolá. A gente tinha mania de dividir o mesmo prato, inclusive. Eu pedia um, ele pedia outro, a gente dividia no meio.

Suyane Pessoa

Por fim, a comunicadora também comentou, com bom humor, sobre os hábitos de higiene de Dudu e diz que o calor de Teresina não permite descuido. O peão viralizou após ficar uns dias sem tomar banho no reality da Record.