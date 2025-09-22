SplashUOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim'
Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (22) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami. Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

