Criadora +18 vende suor por R$ 500 e lamenta baixa procura: 'Decepcionada'

Uma criadora de conteúdo adulto surpreendeu seus seguidores ao anunciar frascos contendo gotas de seu próprio suor. A ideia, que parecia promissora, acabou não atingindo o resultado esperado.

O que aconteceu

Debora Peixoto, 33, colocou à venda 300 frascos por R$ 500 cada, acreditando que a edição limitada esgotaria rapidamente. "Tenho tanta gente que me acompanha lá que achei que vender 300 frascos seria tranquilo. Imaginei que ia esgotar rápido", disse em vídeo publicado no Instagram.

Apesar da expectativa, o retorno foi bem abaixo do imaginado. Até agora, apenas 24 frascos foram vendidos. A própria criadora não escondeu a frustração.