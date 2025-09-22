Com câncer, astro de 'Dawson's Creek' abandona reencontro do elenco

Apesar da decepção, Van Der Beek tranquilizou os fãs. O papel será assumido por Lin-Manuel Miranda, 45, vencedor do Tony.

Mas eu TENHO um substituto. Um substituto ridiculamente superqualificado que estaria em primeiro lugar na minha lista de desejos (se eu tivesse imaginado que ele estaria disponível). Alguém que meus filhos definitivamente considerariam um upgrade em vez de mim... Além disso, ele já sabe como chegar ao teatro. Então é conveniente. O papel de 'Dawson', geralmente interpretado por James Van Der Beek... será interpretado por Lin-Manuel Miranda. Não acredito que acabei de digitar isso. James Van Der Beek

Miranda é conhecido por seu trabalho na Broadway em "Hamilton", além de filmes. Na lista, "Weird: The Al Yankovic Story", "Tick, tick… BOOM!" e "In the Heights", e séries como "Percy Jackson e os Olimpianos" e "Big Mouth".

O encontro de Dawson' Creek, anunciada em agosto, reunirá o elenco original da série pela primeira vez desde 2003. Foram anunciados Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps.

O evento terá uma leitura do episódio piloto de 1998, com participação de Philipps, Smith e Monroe em papéis diversos. "Estou muito grata e animada por todos estarem se reunindo por uma noite para homenagear James e o Fuck Cancer", disse a criadora Kevin Williamson à Variety.