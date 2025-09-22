Humorista Ceará relata que foi vítima de 'boa noite, Cinderela'

Wellington Muniz, conhecido como Ceará, relatou que já foi dopado duas vezes em festas.

O que aconteceu

Na primeira vez, ele acredita ter sido dopado por namorados de fãs. No podcast PodShape, ele contou que estava numa festa com a esposa quando duas mulheres pediram foto com ele. "Elas estavam com os namorados. E eu acho que os caras ficaram meio enciumadinhos. Bobeira", relembrou.