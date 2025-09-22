Ator mirim de novela da Globo tem crise, é internado e passa por cirurgia

Davi Malizia, 10, que interpreta o personagem Samir em "Êta Mundo Melhor", foi internado e passou por uma cirurgia de apendicite no último sábado.
O que aconteceu
De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, Davi passou mal na última sexta-feira e foi internado às pressas, com dores. No sábado, ele realizou a cirurgia de apendicite.
Em suas redes sociais hoje, o garoto publicou que teve alta. Davi também mostrou mensagens que recebeu desejando melhoras.
Antes da alta, ele gravou um vídeo agradecendo as mensagens. "Gente, muito obrigado pelo. carinho e pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí."
Na novela das 18h, Davi dá vida a Samir, o filho perdido do protagonista Candinho (Sérgio Guizé). O garoto deve retornar em breve para as gravações da novela.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.