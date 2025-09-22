Ator mirim de novela da Globo tem crise, é internado e passa por cirurgia

Davi Malizia, 10, que interpreta o personagem Samir em "Êta Mundo Melhor", foi internado e passou por uma cirurgia de apendicite no último sábado.

O que aconteceu

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, Davi passou mal na última sexta-feira e foi internado às pressas, com dores. No sábado, ele realizou a cirurgia de apendicite.

Em suas redes sociais hoje, o garoto publicou que teve alta. Davi também mostrou mensagens que recebeu desejando melhoras.