SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Ane Cristina
De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie Imagem: Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News

Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos. A informação foi confirmada por Splash. A causa da morte não foi confirmada.

Alvaro Garnero, tio da jovem, lamentou. "Annie, agora é a estrela que guia e protege nossa família", escreveu.

Alvaro Garnero lamenta morte da sobrinha Anne Marie
Alvaro Garnero lamenta morte da sobrinha Anne Marie Imagem: Reprodução/Instagram

Splash apurou que o velório e o enterro estão marcados para amanhã, em São Paulo. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Schynaider e aguarda. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

Adolescente tinha cardiopatia e fez transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.