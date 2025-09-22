A Fazenda: Poder da Chama Laranja poderá mexer no segundo roceiro

Ontem, Adriane Galisteu revelou ao público de A Fazenda 2025 (Record) qual o poder da Chama Laranja para a 1ª roça da temporada. Martina venceu a Prova de Fogo e agora detém os poderes do lampião da semana.

O que aconteceu

Em votação, o público escolheu a opção B para o poder da chama. Ele dá ao dono do Lampião o direito de indicar três peões imunes para não participarem da votação do segundo roceiro, influenciando assim o peão que ocupará este banquinho.

A prova exigiu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, os sorteados para descer para o campo de provas. Os perdedores foram automaticamente para a baia.