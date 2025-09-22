Justiça pode penhorar bens de Dudu Camargo por dívidas com carros de luxo

Dudu Camargo, 27, tem dívidas avaliadas em R$ 56 mil cobradas na Justiça pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O valor é referente ao IPVA de dois carros de luxo mantidos pelo apresentador em São Paulo.

O que aconteceu

Ação foi distribuída no início deste mês. Splash teve acesso à certidão de dívida ativa que reúne sete guias, emitidas pela Secretaria da Fazenda, e relacionadas a dois carros de luxo: uma BMW Z4, de 2010, e uma Mercedes-Benz GLA 200 Style 1.6, de 2017.

Dudu Camargo não paga os impostos referentes ao IPVA desde 2023. Após ser citado no processo, ele terá o prazo de cinco dias para quitar a dívida. Por se tratar de uma ordem de execução, valor é cobrado sem a necessidade do aval de um juiz.