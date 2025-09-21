Tom Holland sofre acidente em filmagens do novo Homem-Aranha, diz site

Outro problema no set: ainda segundo o The Sun, uma mulher, identificada como uma dublê, também se lesionou durante as filmagens e foi levada ao hospital em uma ambulância.

Diante dos problemas causados pelo acidente, as filmagens foram interrompidas no Leavesden Studios, em Watford (ENG). O tabloide inglês destaca que a paralisação dos trabalhos no longa é por tempo indeterminado.

O veículo britânico afirmou que Dominic Holland, o pai de Tom Holland, confirmou que o filho sofreu um acidente nas filmagens. Ele ficará afastado, de acordo com Dominic, "por um tempo" das gravações.

A publicação também relata que Holland e Zendaya estiveram presente em um evento beneficente. Ele, no entanto, precisou sair mais cedo após se sentir mal.

Tom Holland e a Sony ainda não se manifestaram oficialmente sobre o incidente no set de filmagem.