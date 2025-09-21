Sem ostentar, ele conquistou 35 milhões de seguidores: 'Sigo simples'

Seus vídeos mais conhecidos são os reacts (reações a outros conteúdos da internet). Se você é um usuário assíduo, dificilmente não se deparou com algum deles. Além disso, sua empresa, criada em sociedade com o amigo Hugo Grillo, também investe em outros formatos, como o quadro "Estoure o Balão", sucesso no YouTube.

A gente estuda muito o mercado gringo e já existia o Pop the Balloon lá fora. Então, trouxemos para cá, mas sempre com o nosso viés. Fizemos versões com pessoas pretas, gays, lésbicas, bissexuais e até um especial de setembro amarelo com psicólogos. A ideia é que qualquer pessoa possa se identificar em alguma medida.

Mateus Machado

Quatro anos após despontar nas redes sociais, ele agora busca elevar sua marca, a POV Creators, antiga Nood Mídia, e ampliar sua atuação como influenciador e empresário.

O nome POV vem de "point of view", a perspectiva do criador. Como eu e o Hugo viemos da criação, quisemos que a empresa refletisse isso.

Mateus Machado, com exclusividade a Splash

Como foi sua vida antes de se tornar o Tet Trem?

Para falar da minha infância, preciso falar da minha mãe. Quando minha avó estava grávida dela, vivia em situação de rua. Então a história já começa de forma muito forte. Minha mãe, aos 16 anos, ainda na escola, largou os estudos por um ano para trabalhar, juntar dinheiro e pagar um cursinho pré-vestibular. Sempre se sacrificou muito pelo trabalho e nunca pensou na maternidade como prioridade, até conhecer meu pai. Ele insistiu, a convenceu, e assim nasceu meu irmão mais velho. Como era filha única e não queria que o filho passasse pela mesma solidão, decidiu ter mais um. Eu sou o caçula, nasci quando ela tinha 44 anos, considerada uma idade avançada na época.