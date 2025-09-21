'Responder aos horrores': Chico, Gil, Djavan e Caetano cantam em ato no RJ

Trajados com as cores da bandeira do Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan comandaram show, na tarde de hoje, em ato contra anistia e PEC da Blindagem, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Evento contra anistia e PEC da Blindagem. O evento começou por volta das 14h, próximo ao posto 5, e promoveu um momento raro de reunir as principais estrelas da MBP.

Recado aos políticos. Caetano Veloso teve a missão de abrir os shows no ato e tratou de destacar que a MPB representa a vida real brasileira.