Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

A Record prestou uma homenagem a JP Mantovani no episódio final do reality Game dos 100, em que ele foi um dos participantes. O modelo morreu neste domingo (21).

O que aconteceu

A atração é apresentada por Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu. Na homenagem, é o jornalista que fala sobre a perda de JP, que tinha 46 anos.