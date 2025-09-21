SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Record homenageia JP Mantovani em episódio final do reality 'Game dos 100'

Colaboração para Splash, em São Paulo
JP Mantovani participou do reality Game dos 100
JP Mantovani participou do reality Game dos 100 Imagem: Reprodução/RecordPlay

A Record prestou uma homenagem a JP Mantovani no episódio final do reality Game dos 100, em que ele foi um dos participantes. O modelo morreu neste domingo (21).

O que aconteceu

A atração é apresentada por Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu. Na homenagem, é o jornalista que fala sobre a perda de JP, que tinha 46 anos.

A gente dedica a edição final do Game dos 100 ao JP Mantovani, que nos deixou essa madrugada. Deixamos também nossos profundos sentimentos a família, amigos e todos que conheceram JP
Felipe Andreoli em homenagem a JP Mantovani

O modelo e influenciador participou da competição da Record. O programa reúne 100 participantes, sendo 50 famosos e 50 anônimos, para enfrentar 99 desafios. JP ficou em 76º lugar.

JP ganhou fama ao participar de outro reality da Record. Ele foi um dos competidores da oitava edição de A Fazenda, em 2015, quando conheceu Li Martins —com quem era casado.

Ele também participou do Power Couple. Junto de Li, ex-integrante do Rouge, JP ficou na terceira colocação da competição em 2021.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.