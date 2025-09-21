Influenciador JP Mantovani morre após acidente de moto em SP

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz. Esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!

Li Martins, mulher de JP, no Instagram

A Record TV, emissora onde o influenciador participou de diversos programas, também confirmou a notícia.

Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, em especial sua esposa Li Martins, aos amigos e fãs. Record TV, em nota

Colisão aconteceu na Avenida das Nações Unidas, no Itaim Bibi. Segundo a Polícia Militar e a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o acidente ocorreu por volta da 1h da manhã deste domingo (21). Ele teria colidido com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via. O resgate foi acionado, mas ele morreu no local. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Caso foi registrado como homicídio culposo. O 14º DP (Pinheiros) está investigando.