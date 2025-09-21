Mansão de R$ 15 milhões, avião e fazendas: o império de Michel Teló

Michel Teló, 44, construiu um patrimônio diversificado que vai muito além dos palcos. Seguindo uma disciplina financeira rigorosa desde o início da carreira, o artista alcançou uma estabilidade que, segundo, não depende mais da receita de shows.

Eu poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida. Teló, em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube

Artista vive com a família em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 15 milhões. O imóvel, que pertenceu à Bruna Marquezine, foi comprado em 2023, conforme apurado por Splash. A casa de luxo tem aproximadamente 890 m² e conta com quatro suítes, sala de cinema, academia, piscina aquecida e adega.