Lucas Selfie: 'A Fazenda mudou minha vida. Furei a bolha do Pânico na TV'

O apresentador da Live do Eliminado não pensa duas vezes em afirmar que a Fazenda mudou os rumos de sua vida. "Mudou tanto pessoalmente como profissionalmente. A Fazenda mudou minha vida. Furou a bola do Pânico na TV (Band). Trabalhei muito tempo no Pânico, que repercutia muito, mas as pessoas me conheciam por matéria, por quadro, não me conheciam a fundo. Quando eu fui eu mesmo em A Fazenda, eu não poupei nada, fui legal, chato, ranzinza, divertido, bebi, fiz de tudo".

Quando saí, eu vi que mesmo fazendo tudo isso, sendo eu, tinha uma galera que gostou do meu jeito e falei: 'pô, então as pessoas podem gostar de mim como eu sou'. E profissionalmente eu acho que deu uma virada. Era uma meta me comunicar com a galera da TV aberta de uma outra forma, né? O público do Pânico é um, o público da Fazenda é outro.

Lucas Selfie

Após focar em chamar atenção da Record em sua estadia em A Fazenda 12, Lucas Selfie se diverte ao dizer que já conseguiu levantar o valor do prêmio de R$ 2 milhões. "Graças a Deus, já levantei. Olha, foi suado, viu? Eu investi, usei pra curtir a vida e pagar uns boletos, né? Tô indo na busca agora do terceiro prêmio", ressalta.

Selfie, que também participou do Ilha Record, diz que só toparia um novo confinamento se o projeto fosse algo inovador. "Eu nunca digo nunca, não. Mas, assim, hoje no momento, eu acho que não. Mas se for uma proposta diferente, uma parada legal, eu iria."

Além de manter a parceria com a Record, o apresentador não esconde o desejo de apresentar e dirigir um reality show. "Não, acho que criar o meu reality, apresentar e dirigir ele. Acho que é um sonho que eu tenho", finalizou.