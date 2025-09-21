Li Martins, ex-Rouge, lamenta morte do marido, JP Mantovani: 'Te amamos'

Em seu pronunciamento, ela pede respeito para os fãs. "Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações".

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso deste mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão!

Li Martins sobre morte do marido

Li e JP estavam juntos desde 2015. Eles se conheceram durante a oitava edição do reality A Fazenda, e começaram um namoro logo após saírem do confinamento.

Juntos, também participaram do Power Couple Brasil. Eles estiveram na quinta edição da competição, e terminaram em terceiro lugar.

Li e JP se casaram oficialmente em maio deste ano. Em entrevista à Quem, ela falou sobre a decisão: "Depois de tudo que vivemos, construímos e conquistamos juntos, o casamento tem sim um significado ainda mais especial".