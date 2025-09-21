Antes de acidente, JP Mantovani participou de encontro de motociclistas

O influenciador JP Mantonvani, 46, esteve em um encontro de motociclistas na tarde de ontem. Ele morreu após se envolver em um acidente de moto com um caminhão em São Paulo na madrugada de hoje.

O que aconteceu

JP Mantovani participou de evento de motociclistas à tarde. Encontro ocorreu na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

Ele estava acompanhado de amigos. No Instagram, JP Mantovani compartilhou fotos ao lado várias pessoas que também estavam presentes no evento. Em uma delas, brincou: "Equipe de milhões".