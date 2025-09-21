Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morreu aos 83 anos.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nas redes sociais do perfil que Gilda mantinha com Cássia Camargo e Sônia. O perfil "Avós da Razão" soma mais de 450 mil seguidores no Instagram.

A nota conta que Gilda enfrentava problemas nos rins e no fígado. "Com o coração apertado, mas profundamente gratas por tudo o que vivemos ao lado dela, comunicamos que nossa querida Gilda partiu. Ela vinha enfrentando, há alguns meses, complicações nos rins e no fígado."