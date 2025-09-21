SplashUOL
Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morre aos 83 anos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Gilda, influenciadora do trio Avós da Razão, morreu aos 83 anos.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nas redes sociais do perfil que Gilda mantinha com Cássia Camargo e Sônia. O perfil "Avós da Razão" soma mais de 450 mil seguidores no Instagram.

A nota conta que Gilda enfrentava problemas nos rins e no fígado. "Com o coração apertado, mas profundamente gratas por tudo o que vivemos ao lado dela, comunicamos que nossa querida Gilda partiu. Ela vinha enfrentando, há alguns meses, complicações nos rins e no fígado."

Nos últimos dias, em decisão tomada com serenidade, coragem e o aval médico, escolheu permanecer em casa, cercada de amor, afeto e presença. E partiu como viveu: com consciência, humor, olhar atento e alma inteira. Gilda

O comunicado celebrou a influenciadora. "Ela será ausência sentida por todos que a conheceram, pessoalmente ou pelas telas. Mas, mais do que isso, deixa um encantamento, uma luz que seguirá brilhando nas lembranças, nos vídeos, nas conversas, nas gargalhadas e em tudo o que construímos juntas."

O velório aconteceu na manhã de hoje. O corpo de Gilda foi cremado logo após, segundo informações do perfil.

