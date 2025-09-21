Harry Styles participa de 2º maratona em 6 meses e supera próprio tempo

Harry Styles participou, na manhã deste domingo (21), da maratona BMW, em Berlim, na Alemanha.

O que aconteceu

O cantor correu com outro nome. Ele usou Sted Sarandos em sua inscrição na competição, mas foi flagrado em vídeos que circulam nas redes sociais enquanto participava da prova.

Essa é a segunda maratona que ele participa em seis meses. Em março deste ano, ele participou da Maratona de Tóquio de 2025, e terminou com o tempo de 2 horas e 24 minutos. 38 mil pessoas competiram na ocasião.