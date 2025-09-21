Faustão casa a filha Lara em SP: quem são os outros filhos do apresentador?

Em lançamento de seu programa na emissora de Silvio Santos, João Silva fez questão de deixar claro, novamente, que não liga para alcunha de "filho do Faustão". "De forma alguma", bradou ele.

Claro que as pessoas levam para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho... Eu sempre achei lindo, não me importo de forma alguma. Vou ser filho do Faustão pro resto da vida. Tenho que valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band]. Tem que aproveitar as oportunidades que aparecem para você fazer o que ama.

João Silva

O apresentador namora influenciadora Isabella Kherlakian, 36, que é 15 anos mais velha que ele. "Nos tempos de hoje, o amor está sendo aceito em todas as formas, muito mais do que há 30 anos. Existem vários casos como o meu", disse ela sobre o relacionamento com João, em entrevista à revista Ela.

"Estou muito feliz. A diversidade da relação é bem plural. Quando você encontra alguém que soma, complementa", derreteu-se o jovem, em entrevista ao Gshow no The Town.

Faustão e seu filho, João Silva Imagem: Reprodução/TikTok

Rodrigo Silva

Rodrigo, 17, é o filho caçula de Faustão com a mulher, Luciana Cardoso.