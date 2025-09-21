Dança dos Famosos: confira classificação de grupo A após dançar zouk

Apresentações

Allan Souza Lima abriu as apresentações na parte 1 do programa. O ator dançou com uma nova professora e foi elogiado pela sincronia mesmo com pouco tempo de ensaio, pelo bom entrosamento da dupla, mas apontado que às vezes ficou fora do tom.

Manu Bahtidão foi a segunda a e apresentar. Ao som de Jão, a cantora arrancou elogios de todos os jurados pela sua sincronia, graciosidade na execução dos passos e uma boa execução. Ela obteve as notas mais altas da noite.

Luan Pereira dançou na sequência. O cantor foi elogiado pela sua evolução na competição, mas foi criticado por faltar uma melhor condução dos passos, sensualidade e uma entrega maior.

Na segunda parte do programa, Wanessa Camargo abriu as apresentações. A cantora recebeu um 10 de Milton Cunha e foi elogiada pela alegria, gingado e sincronia.

Lucas Leto se apresentou após a cantora. O Sardinha de "Vale Tudo" teve como pontos positivos os passos bem feitos, coreografia bem ensaiada e o uso dos movimentos do gênero.erc