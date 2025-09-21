Após polêmica, Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade: 'Aprendizado'

Claudia Raia, 58, publicou um vídeo explicativo sobre acessibilidade nesta manhã após polêmica envolvendo telespectador surdo. O influenciador Rodolfo Cadamuro testava uma tecnologia de audiodescrição durante a peça "Cenas da Menopausa" quando foi repreendido pela atriz.

O que aconteceu

Claudia Raia disse que situação levou ela a "estudar" sobre o tema. "Assim que eu descobri que, na verdade era um aplicativo de audiodescrição, meu primeiro passo foi pedir desculpas sinceras a ele e a qualquer pessoa que já tenha se sentindo desconfortável em um espaço que deveria ser inclusão, diversidade, acolhimento e magia como o teatro", disse ela. "O segundo passo foi estudar e usar esse momento e espaço para aprendermos juntos sobre a importância da acessibilidade para produtos culturais", contou.

Em vídeo, telespectador que esteve em peça aparece para falar sobre acessibilidade. "Quando a Claudia me procurou vi uma oportunidade real de ampliar esse diálogo. Acessibilidade não é um favor, é um direito. É o que garante que todos, sem exceção, possam desfrutar da arte, da cultura e do lazer", diz Rodolfo Cadamuro. Na sequência, o vídeo mostra as diferentes ferramentas para tornar espaços culturais acessíveis, como audiodescrição, closed caption (legendas) e o treinamento de funcionários.