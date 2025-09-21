Clara Maia perde um dos filhos gêmeos: 'O outro luta pela vida'

Claria Maia, 32, comunicou, na tarde de hoje, que perdeu um dos filhos gêmeos, Túlio, e o outro, Theo, luta pela vida. A influenciadora digital vive relacionamento com André Coelho, e já são pais dos gêmeos José e João e havia anunciado em maio a gravidez de gêmeos idênticos.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Clara publicou um depoimento sobre a perda do filho Túlio. "Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel".