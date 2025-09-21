Ator de Terra Nostra foi casado por 47 anos com colega de novelas da Globo

Em novelas, estreou em 1980, em "Dulcinéa Vai à Guerra", exibida na Band. Depois, atuou na minissérie "O Tempo e o Vento" (1985) e na primeira versão de "Sinhá Moça" (1986).

Helena Ignez e Sérgio Viotti; ao lado, o ator em 'Sinhá Moça' (1986) Imagem: Acervo Arquivo Nacional/Fundo Correio da Manhã e Divulgação/Globo

Viotti esteve em mais de 20 projetos na TV, entre minisséries e novelas. Compôs o elenco de tramas importantes como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), o remake de "Irmãos Coragem" (1995), "Xica da Silva" (1996), "Anjo Mau" (1997) e "JK" (2006).

"Duas Caras" (2007) foi seu trabalho final da carreira, dois anos antes de morrer. Recentemente, Viotti pode ser visto também em "História de Amor" (1995), reprisada antes de "Terra Nostra".

Gregório (Sérgio Viotti) e Silvana (Beatriz Lyra) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Casamento longo e discreto

Sérgio Viotti viveu um relacionamento de 47 anos com o também ator e diretor Dorival Carper (1936-2018). Embora não tenham oficializado legalmente a união, o casal manteve uma parceria sólida e discreta até o falecimento de Viotti, em 2009.