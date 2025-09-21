Ana Castela diz que recebe cartas anônimas com xingamentos: 'Triste'

Ana Castela, 21, fez um desabafo nas redes sociais e comentou que recebe cartas anônimas falando da vida pessoal, deixando-a "triste".

O que aconteceu

Ana Castela desabafou no Instagram. Na mensagem, republicada por uma página oficial de fãs, o QG da Ana Castela, a artista diz que recebe muitas cartas das pessoas. O desabafo já não está mais na página da cantora. "Tirando as brincadeiras de lado, queria abrir meu coração com vocês. Eu recebo inúmeras cartas, e muitas delas são simplesmente lindas! Cheias de carinho, amor e até palavras que falam sobre Deus. Mas também chegam outras que não são tão boas assim... Cartas que falam da minha vida pessoal de um jeito que acaba deixando a gente triste", escreveu.

Segundo Ana Castela, até a mãe dela é destinatária dessas cartas. "Algumas chegam até no endereço da minha casa, para a minha mãe, com uma flor... Mas acompanhadas de mensagens nada legais. Eu sei que vocês se preocupam e que desejam o nosso bem, mas esse não é o caminho. Vou começar a descobrir quem são essas pessoas, porque na maioria das vezes vem com nome... mas, curiosamente, quando são cartas opinando sobre a nossa vida, o nome nunca aparece."