A Fazenda

A Fazenda 2025: Martina vence a 1ª Prova de Fogo da edição

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Martina vence Prova de Fogo
A Fazenda 17: Martina vence Prova de Fogo Imagem: Reprodução/RecordPlus

Na tarde de domingo aconteceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record). Martina venceu e agora detém os poderes do lampião da semana.

O que aconteceu

A prova exigiu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, os sorteados para descer para o campo de provas.

A íntegra da disputa será exibida no programa de segunda.

Em votação, o público escolheu a opção B para o poder da chama. Ele dá ao dono do Lampião o direito de indicar três peões imunes para não participarem da votação do segundo roceiro.

Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Reprodução/RecordPlus
Imagem
Reprodução/Playplus
Imagem
Reprodução/RecordPlus
