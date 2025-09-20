SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (20) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

204 votos
Imagem
Reprodução/Globo
Saiba mais
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Globo/Fábio Rocha
204 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.