Sacha Bali fala sobre peões em A Fazenda 2025: 'Diretamente do inferno'

Sacha Bali, campeão da última edição de A Fazenda, falou sobre o que está pensando dos participantes da nova temporada do reality.

O que aconteceu

O ator fez um vídeo nas redes sociais falando sobre os novos participantes. Ele fez sua análise depois de uma semana em que a nova temporada está no ar, e revelou não ter gostado de Dudu Camargo e Yoná Sousa.

Para Sacha, ambos são pessoas que foram para o reality para brigar. No entanto, o campeão do reality da Record acredita que isso possa ter um efeito positivo com o público.