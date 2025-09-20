O conselho curioso do diretor de 'A Bruxa' para cineastas iniciantes

Robert Eggers, diretor de filmes como "A Bruxa" e "Nosferatu", deu um conselho curioso para cineastas iniciantes.

O que aconteceu

Em 2019, o diretor concedeu uma entrevista ao Bloody Disgusting e aconselhou os futuros diretores a não usarem uma cabra em seus filmes. "Você não pode treinar uma cabra. Não pode. Não pode. Então, eu não recomendo a ninguém fazer um filme com uma cabra em um papel importante."

Segundo o diretor, a cabra, que interpretou Black Philip no filme, foi super agressiva no set e mandou o ator Ralph Ineson ao hospital 3 vezes. "Foi um pesadelo".