Paola ou Paulina? Gaby Spanic canta tema de 'A Usurpadora' na Fazenda 17

Um momento musical marcou a primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) na madrugada: o tema de "A Usurpadora".
O que aconteceu
A produção do reality show tocou a música interpreta por Pandora, que foi tema da novela clássica protagonizada por Gaby Spanic. Imediatamente, a peoa tomou o centro da pista de dança.
Os demais peões fizeram um círculo ao seu redor, enquanto Gaby performava, cantando e dançando a música.
Confira:
La Usurpadora, esperando por tu amoooor! Vocês são do time Paola ou Paulina? #FestaAFazenda-- A Fazenda (@afazendarecord) September 20, 2025
Acesse https://t.co/TVgQofAAFC para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos
