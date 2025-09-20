SplashUOL
A Fazenda

Paola ou Paulina? Gaby Spanic canta tema de 'A Usurpadora' na Fazenda 17

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 17: Gabriela Spanic canta tema de A Usurpadora Imagem: Reprodução/RecordPlus

Um momento musical marcou a primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) na madrugada: o tema de "A Usurpadora".

O que aconteceu

A produção do reality show tocou a música interpreta por Pandora, que foi tema da novela clássica protagonizada por Gaby Spanic. Imediatamente, a peoa tomou o centro da pista de dança.

Os demais peões fizeram um círculo ao seu redor, enquanto Gaby performava, cantando e dançando a música.

Confira:

