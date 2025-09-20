Dieta do sexo, venda de conteúdo: os momentos +18 dos peões de A Fazenda

Nizam posa seminu para ensaio sensual Imagem: Reprodução/Instagram

Em outubro de 2024, Nizam afirmou que a plataforma adulta é "maravilhoso de grana". Ele contou que "ainda não deu para fazer o prêmio do BBB", mas que já havia faturado "um quarto do prêmio da A Fazenda", ou seja, pelo menos R$ 500 mil.

Nizam explicou à época que oferece fotos e vídeos nu e sensuais aos assinantes. "Focava mais em fotos, mas no último ensaio fiz alguns vídeos, mas sem sexo. Sou eu sozinho. Eu e Deus."

Gabily Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Já Gabily, ao começar a produzir conteúdo, contou querer quebrar o preconceito relacionado a isso. "É o preconceito justamente que quero quebrar sobre isso. De fato farei vários conteúdos exclusivos lá, sim, inclusive sensuais, mas tudo unido ao meu trabalho, às minhas músicas."

Sexo em reality show

Em 2022, Will esteve envolvido em uma das mais comentadas cenas de "De Férias com o Ex". Na temporada daquele ano, o influenciador foi para a Suíte Master com MC Mirella e os vídeos dos momentos quentes entre os dois rapidamente viralizaram.