Mel Maia e lutador trocam declarações de amor: 'Maior presente que ganhei'

A atriz Mel Maia, 21, e o lutador Luan Medeiros, 30, trocaram declarações de amor, na tarde de hoje, nas redes sociais. Eles estão juntos desde fevereiro e assumirem relacionamento em abril.

O que aconteceu

O lutador publicou um carrossel de imagens com momentos especiais ao lado da artista. Na legenda da postagem, ele declarou que a jovem mudou sua vida.