Jimmy Kimmel recebe apoio de humoristas nos EUA: 'Censura descarada'

Humoristas dos Estados Unidos reagiram à retirada do programa de Jimmy Kimmel do ar. Durante os programas nesta semana, eles responderam à situação.

O que aconteceu

Jimmy Fallon defendeu Kimmel. "Não sou eu. É Jimmy Kimmel. Mas para ser honesto com todos vocês, eu não sei o que está acontecendo. E ninguém sabe. Mas eu conheço o Jimmy Kimmel. E ele é um cara descente, engraçado e amoroso. E eu espero que ele volte", disse ele durante o "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Seth Meyers arrancou risadas ao ser irônico. "Eu sempre admirei o Senhor Trump. Eu sempre acreditei que ele era um visionário, inovador e um bom presidente, e um jogador de golfe ainda melhor. E se você já viu eu dizer alguma coisa negativa sobre ele, é apenas inteligência artificial", afirmou durante o "Late Night with Seth Meyers".