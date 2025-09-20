Jimmy Fallon faz piada com suspensão de programa de Jimmy Kimmel nos EUA

Jimmy Fallon, 51, decidiu fazer piada sobre a suspensão do programa de Jimmy Kimmel após comentários sobre a morte de Charlie Kirk. Ele usou o espaço da atração Tonight Show (NBC), na noite de sexta (19), para ironizar o caso.

O que aconteceu

Fallon abriu a piada do caso citando que a suspensão do programa de Kimmel era a "grande história da semana". Em seguida, o apresentador revelou que seu pai fez confusão de nomes e ficou preocupado que seu programa poderia ter sido tirado do ar.