Jimmy Fallon faz piada com suspensão de programa de Jimmy Kimmel nos EUA

De Splash, em São Paulo
Jimmy Fallon comenta suspensão de Jimmy Kimmel

Jimmy Fallon, 51, decidiu fazer piada sobre a suspensão do programa de Jimmy Kimmel após comentários sobre a morte de Charlie Kirk. Ele usou o espaço da atração Tonight Show (NBC), na noite de sexta (19), para ironizar o caso.

O que aconteceu

Fallon abriu a piada do caso citando que a suspensão do programa de Kimmel era a "grande história da semana". Em seguida, o apresentador revelou que seu pai fez confusão de nomes e ficou preocupado que seu programa poderia ter sido tirado do ar.

Bem, pessoal, a grande história da semana é que Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC após pressão da FCC [Federal Communications Commission], deixando todo mundo pensando WTF [algo como 'que merda é essa?']. Esta manhã acordei com 100 mensagens de texto do meu pai dizendo: 'Sinto muito que tenham cancelado seu programa'. Eu disse: 'esse não sou eu. Esse é o Jimmy Kimmel'".
Jimmy Fallon

Sem papas na língua, Fallon fez questão de ironizar o presidente Donald Trump por tentar censurar a imprensa norte-americana. A medida vista acabar com críticas a sua gestão ou menções que o liguem ao caso de tráfico sexual e pedofilia de Jeffrey Epstein.

"Para ser honesto com todos vocês, não sei o que está acontecendo. E ninguém sabe. Mas eu conheço Jimmy Kimmel e ele é um cara decente, engraçado e amoroso. E espero que ele volte. Muitas pessoas estão preocupadas de que não continuaremos dizendo o que queremos dizer ou que seremos censurados", disse.

Durante a viagem, manifestantes conseguiram projetar imagens nas laterais do Castelo de Windsor de Trump ao lado de seu bom amigo Jeff... Goldblum [diz a voz, cobrindo Fallon falando Epstein]. Mesmo que seu governo ainda insista que ele não está nos arquivos do caso... Goldblum [novamente citando Epstein].
Jimmy Fallon

A suspensão

A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na última quarta-feira (17), que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado.

O que motivou a decisão? A emissora comunicou que o talk-show dos Estados Unidos não será mais exibido em virtude dos comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.

Quais foram os comentários? Kimmel realizou um monólogo sobre o episódio, na última segunda-feira (15), e declarou que o acusado, Tyler Robinson, seria um republicano pró-Trump.

"A turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele, segundo a imprensa norte-americana.

Entre uma acusação e outra, também houve luto. Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2024
Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2024 Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Repercussão dos comentários de Kimmel: Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar, que realiza a exibição do programa em afiliadas da ABC, classificou as falas do apresentador como "ofensivos e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional".

Pedido de retaliação. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), se manifestou pedindo que as emissoras locais não transmitissem o programa de Kimmel.

Jimmy Kimmel comanda o programa "Jimmy Kimmel Live!" há mais de 20 anos. Um dos apresentadores mais populares dos Estados Unidos, O humorista, inclusive, já comandou três edições do Oscar.

O programa de Jimmy Kimmel costuma trazer piadas sobre os casos semanais dos Estados Unidos e mundo. Ele também realiza entrevistas com celebridades com grande reconhecimento mundial.

