Jimmy Fallon faz piada com suspensão de programa de Jimmy Kimmel nos EUA

Jimmy Fallon, 51, decidiu fazer piada sobre a suspensão do programa de Jimmy Kimmel após comentários sobre a morte de Charlie Kirk. Ele usou o espaço da atração Tonight Show (NBC), na noite de sexta (19), para ironizar o caso.
O que aconteceu
Fallon abriu a piada do caso citando que a suspensão do programa de Kimmel era a "grande história da semana". Em seguida, o apresentador revelou que seu pai fez confusão de nomes e ficou preocupado que seu programa poderia ter sido tirado do ar.
Bem, pessoal, a grande história da semana é que Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC após pressão da FCC [Federal Communications Commission], deixando todo mundo pensando WTF [algo como 'que merda é essa?']. Esta manhã acordei com 100 mensagens de texto do meu pai dizendo: 'Sinto muito que tenham cancelado seu programa'. Eu disse: 'esse não sou eu. Esse é o Jimmy Kimmel'".
Jimmy Fallon
Sem papas na língua, Fallon fez questão de ironizar o presidente Donald Trump por tentar censurar a imprensa norte-americana. A medida vista acabar com críticas a sua gestão ou menções que o liguem ao caso de tráfico sexual e pedofilia de Jeffrey Epstein.
"Para ser honesto com todos vocês, não sei o que está acontecendo. E ninguém sabe. Mas eu conheço Jimmy Kimmel e ele é um cara decente, engraçado e amoroso. E espero que ele volte. Muitas pessoas estão preocupadas de que não continuaremos dizendo o que queremos dizer ou que seremos censurados", disse.
Durante a viagem, manifestantes conseguiram projetar imagens nas laterais do Castelo de Windsor de Trump ao lado de seu bom amigo Jeff... Goldblum [diz a voz, cobrindo Fallon falando Epstein]. Mesmo que seu governo ainda insista que ele não está nos arquivos do caso... Goldblum [novamente citando Epstein].
Jimmy Fallon
A suspensão
A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na última quarta-feira (17), que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado.
O que motivou a decisão? A emissora comunicou que o talk-show dos Estados Unidos não será mais exibido em virtude dos comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.
Quais foram os comentários? Kimmel realizou um monólogo sobre o episódio, na última segunda-feira (15), e declarou que o acusado, Tyler Robinson, seria um republicano pró-Trump.
"A turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele, segundo a imprensa norte-americana.
Entre uma acusação e outra, também houve luto. Jimmy Kimmel
Repercussão dos comentários de Kimmel: Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar, que realiza a exibição do programa em afiliadas da ABC, classificou as falas do apresentador como "ofensivos e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional".
Pedido de retaliação. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), se manifestou pedindo que as emissoras locais não transmitissem o programa de Kimmel.
Jimmy Kimmel comanda o programa "Jimmy Kimmel Live!" há mais de 20 anos. Um dos apresentadores mais populares dos Estados Unidos, O humorista, inclusive, já comandou três edições do Oscar.
O programa de Jimmy Kimmel costuma trazer piadas sobre os casos semanais dos Estados Unidos e mundo. Ele também realiza entrevistas com celebridades com grande reconhecimento mundial.
